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Кумылганов Семён Васильевич

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Место рождения

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

27.04.1891

Дата смерти

05.08.1915

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1891

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Кумылганов Иван Семёнович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.04.1911

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.08.1915
Глиняны, Гродненский район, Гродненская область
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