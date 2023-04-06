Кумылганов Семён Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.04.1891
Дата смерти05.08.1915
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1891
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1909
Сын: Кумылганов Иван Семёнович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1911
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.08.1915
Глиняны, Гродненский район, Гродненская область