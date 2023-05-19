Кочуров Василiй Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Василiй Егоров

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кочуров Автоном Васильев

Мать ребёнка: Евдокiя Сысоева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.07.1845

Жена: Харитина Кондратьева

Рождение ребёнка
23.03.1846

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Харитина Кондратьева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Евдокiя Сысоева

Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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