Кочуров Василiй Егоров
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Евдокiя Сысоева
Бракосочетание
16.07.1845
Жена: Харитина Кондратьева
Рождение ребёнка
23.03.1846
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Харитина Кондратьева
Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Евдокiя Сысоева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно