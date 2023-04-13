(Стерхова) Харитина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стерхова) Харитина Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татiана Тарасова

Отец ребёнка: Стерхов Тарас Козмин

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Стерхов Ермил Тарасов

Отец ребёнка: Стерхов Тарас Козмин

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1841

Сын: Стерхов Тимон Тарасов

Отец ребёнка: Стерхов Тарас Козмин

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1843

Дочь: Феодора Тарасова

Отец ребёнка: Стерхов Тарас Козмин

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.07.1845

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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