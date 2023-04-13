(Стерхова) Харитина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татiана Тарасова
Отец ребёнка: Стерхов Тарас Козмин
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Стерхов Тарас Козмин
Рождение ребёнка
?.09.1841
Отец ребёнка: Стерхов Тарас Козмин
Рождение ребёнка
10.09.1843
Дочь: Феодора Тарасова
Отец ребёнка: Стерхов Тарас Козмин
Бракосочетание
16.07.1845
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно