Teplitzky David Raymond
Место рожденияHamilton, Waikato, New Zealand
Дата рождения13.07.1930
Дата смерти19.04.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Hamilton, Waikato, New Zealand
Бракосочетание
1953
Жена: Teplitzky Gretta Anna
Christchurch, Canterbury, New Zealand
Смерть
19.04.2016
Wahroonga, New South Wales, Australia