Teplitzky David Raymond — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTeplitzky David Raymond

Teplitzky David Raymond

Место рождения

Hamilton, Waikato, New Zealand

Дата рождения

13.07.1930

Дата смерти

19.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Hamilton, Waikato, New Zealand
Бракосочетание
1953

Жена: Teplitzky Gretta Anna

Christchurch, Canterbury, New Zealand
Смерть
19.04.2016
Wahroonga, New South Wales, Australia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close