Teplitzky (Schneiderman) Gretta Anna
Место рожденияAuckland, New Zealand
Дата рождения14.12.1929
Дата смерти17.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1929
Отец: Schneiderman Samuel Arthur
Мать: Schneiderman Rose
Auckland, New Zealand
Бракосочетание
1953
Christchurch, Canterbury, New Zealand
Работа или профессия
Неизвестно
Cookery Demonstrator
Смерть
17.05.2010
Sydney, Australia
Похороны
Неизвестно
Macquarie Park Cemetery, NSW. General Lawn Section Grave 252