Teplitzky (Schneiderman) Gretta Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Teplitzky (Schneiderman) Gretta Anna

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Место рождения

Auckland, New Zealand

Дата рождения

14.12.1929

Дата смерти

17.05.2010

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1929

Отец: Schneiderman Samuel Arthur

Мать: Schneiderman Rose

Auckland, New Zealand
Бракосочетание
1953

Муж: Teplitzky David Raymond

Christchurch, Canterbury, New Zealand
Работа или профессия
Неизвестно
Cookery Demonstrator
Смерть
17.05.2010
Sydney, Australia
Похороны
Неизвестно
Macquarie Park Cemetery, NSW. General Lawn Section Grave 252
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