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Лубнин Артемий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1706 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Лубнин Андрей Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Лялина Анна Артемьева

Мать ребёнка: Лубнина Домна Фатеева

поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Лубнин Егор Артемьев

Мать ребёнка: Лубнина Домна Фатеева

поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Домна Фатеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1759
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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