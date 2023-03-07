Лубнин Артемий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Лубнин Андрей Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Лялина Анна Артемьева
Мать ребёнка: Лубнина Домна Фатеева
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Лубнин Егор Артемьев
Мать ребёнка: Лубнина Домна Фатеева
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Домна Фатеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1759
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя