Лубнин Егор Артемьев
Место рожденияпоч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Лубнин Артемий Андреев
Мать: Лубнина Домна Фатеева
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Фекла Егоровна
Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Леонтьева
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Лубнин Макар Егоров
Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Леонтьева
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Леонтьева
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Лубнин Фома Егоров
Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Леонтьева
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1762