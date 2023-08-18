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Лубнин Егор Артемьев

Место рождения

поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Лубнин Артемий Андреев

Мать: Лубнина Домна Фатеева

поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Фекла Егоровна

Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Леонтьева

поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Лубнин Макар Егоров

Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Леонтьева

поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Леонтьева

поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Лубнин Фома Егоров

Мать ребёнка: Лубнина Агрипина Леонтьева

поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Агрипина Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Пасынковской (над р. Карою), Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1762
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