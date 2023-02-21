Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Николай

Смерть
1993
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