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Вера
Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1993
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Татьяна
1961 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь:
Татьяна
Отец ребёнка:
Николай
Смерть
1993
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