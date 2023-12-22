Шерварли Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли Просковья

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Шерварли Константин Федорович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Ангелина Константиновна

Отец ребёнка: Шерварли Константин Федорович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Смерть
Неизвестно
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