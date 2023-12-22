Шерварли Просковья
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Шерварли Константин Федорович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Ангелина Константиновна
Отец ребёнка: Шерварли Константин Федорович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Смерть
Неизвестно