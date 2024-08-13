Любутова Христина Аксеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова Христина Аксеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792

Сын: Любутов Филипп Антонович

Отец ребёнка: Любутов Антон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Любутов Василий Антонович

Отец ребёнка: Любутов Антон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Любутов Стефан Антонович

Отец ребёнка: Любутов Антон Тимофеевич

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