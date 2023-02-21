Третьяков Иван Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1674
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Третьяков Леонтий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Третьяков Прохор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719