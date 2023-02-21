Третьяков Иван Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Иван Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1674

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Третьяков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Федоровская, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Третьяков Леонтий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Федоровская, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Третьяков Прохор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Федоровская, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Третьяков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Федоровская, Вельский район, Архангельская область
Место жительства
1719
Федоровская, Вельский район, Архангельская область
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