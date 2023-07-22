Кузнецова Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елизавета Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Егоров Фёдор

Мать: Неизвестная Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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