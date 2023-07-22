Кузнецова Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Егоров Фёдор
Мать: Неизвестная Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Зинаида
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно