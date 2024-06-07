Останин (Девятков) Павел Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Останина (Шаклеина) Федосия Федосовна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Останина Василиса Павловна
Мать ребёнка: Останина (Шаклеина) Федосия Федосовна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Останина (Шаклеина) Федосия Федосовна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Останина (Шаклеина) Федосия Федосовна
Смерть
Неизвестно