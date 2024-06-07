Останин (Девятков) Павел Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин (Девятков) Павел Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Останин Евсевей Клементович

Мать: Останина (Сакутина) Параскева Панфиловна

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Останин Михей Павлович

Мать ребёнка: Останина (Шаклеина) Федосия Федосовна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Останина Василиса Павловна

Мать ребёнка: Останина (Шаклеина) Федосия Федосовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Останин Иван Павлович

Мать ребёнка: Останина (Шаклеина) Федосия Федосовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Останин Харитон Павлович

Мать ребёнка: Останина (Шаклеина) Федосия Федосовна

Смерть
Неизвестно

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