Моревичев Петр Михайлович
Место рожденияРязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Дата рождения1876
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Моревичева Анна Михайловна
Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Моревичева Анна Михайловна
Березники, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1913