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Моревичев Петр Михайлович

Место рождения

Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино

Дата рождения

1876

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Моревичев Михаил Иванович

Мать: Моревичева Марья Федотова

Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
1901

Сын: Моревичев Петр Петрович

Мать ребёнка: Моревичева Анна Михайловна

Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Нашатыркино
Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Моревичева Анна Михайловна

Березники, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моревичева Анна Михайловна

Смерть
До 1913
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