Соколов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Соколов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Соколов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Любовь Сергеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Соколова Любовь Сергеевна

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