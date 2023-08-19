Соколов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1980
Сын: Соколов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Соколова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
1982
Сын: Соколов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Соколова Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно