Соколова (Сафонова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Сафонова) Любовь Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1962

Отец: Сафонов Сергей Петрович

Мать: Сафонова (Мошкина) Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Соколов Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1980

Сын: Соколов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил

Рождение ребёнка
1982

Сын: Соколов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил

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