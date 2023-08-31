Соколова (Сафонова) Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1962
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Соколов Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1980
Сын: Соколов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил
Рождение ребёнка
1982
Сын: Соколов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил