Альтергот Готфрид Готлибович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1933
Сын: Альтергот Готфрид Готфридович
Мать ребёнка: Альтергот Эмма Егоровна
Репное, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Пропал без вести (военное)
Вычислено 1941
Смерть
Неизвестно