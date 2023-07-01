Альтергот Готфрид Готлибович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтергот Готфрид Готлибович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1933

Сын: Альтергот Готфрид Готфридович

Мать ребёнка: Альтергот Эмма Егоровна

Репное, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Пропал без вести (военное)
Вычислено 1941
Смерть
Неизвестно