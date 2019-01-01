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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1043. Шендорф, селение бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 104, жителей 890, волостное правление (уездный город в 100 верстах), молитвенный дом, школа, 2 лавки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Кол. Шендорф. Пос. Немцы. Лютеране4923Р. Еруслан302132105—242902976
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
кол. Шендорф
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44320Репноесело51°06'с.ш.47°18'в.д.M-38-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63623420106с Репноесело