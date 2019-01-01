село Репное, село Репное, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Репное

Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Верхне-Ерусланская волость
1043. Шендорф, селение бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 104, жителей 890, волостное правление (уездный город в 100 верстах), молитвенный дом, школа, 2 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Верхне-Ерусланская волость
Кол. Шендорф. Пос. Немцы. Лютеране4923Р. Еруслан302132105242902976

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Верхне-Ерусланская волость
кол. Шендорф

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснокутский район
44320Репноесело51°06'с.ш.47°18'в.д.M-38-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснокутский муниципальный район, Ждановское сельское поселение
63623420106с Репноесело
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