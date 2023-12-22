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Мандрыка Леонтий Васильевич

Место рождения

Кобыжча, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Между 1650 и 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Мандрика Василий Андреевич

Мать: не указана

Кобыжча, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Мандрыка Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Кобыжча, Чернігівська область
Военная служба
1711
Кобыжча, Чернігівська область
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: войсковой товарищ Товарищ сотни Кобыжской.
Работа или профессия
Неизвестно
Сотник Кобыжский
Место жительства
Неизвестно
Кобыжча, Чернігівська область
Смерть
После 1711
Кобыжча, Чернігівська область
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