Мандрыка Леонтий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Мандрика Василий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Мандрыка Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1711
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: войсковой товарищ Товарищ сотни Кобыжской.
Работа или профессия
Неизвестно
Сотник Кобыжский
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1711