Сальникова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1843 ст.
Дочь: Сальникова Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Сальников Гавриил Фолимонов
Рождение ребёнка
11.04.1848 ст.
Дочь: Сальникова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Сальников Гавриил Фолимонов
Рождение ребёнка
13.01.1850 ст.
Дочь: Сальникова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Сальников Гавриил Фолимонов
Рождение ребёнка
07.02.1852 ст.
Сын: Сальников Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Сальников Гавриил Фолимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно