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Сальникова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1843 ст.

Дочь: Сальникова Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Сальников Гавриил Фолимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1848 ст.

Дочь: Сальникова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Сальников Гавриил Фолимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1850 ст.

Дочь: Сальникова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Сальников Гавриил Фолимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.02.1852 ст.

Сын: Сальников Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Сальников Гавриил Фолимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Гавриил Фолимонов

Смерть
Неизвестно
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