Назарова Ирина Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти08.02.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Назаров Михей Никифорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Решоткина Неонилла Михеевна
Отец ребёнка: Назаров Михей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1811