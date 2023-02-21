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Назарова Ирина Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

08.02.1811

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Назаров Артемий Михеевич

Отец ребёнка: Назаров Михей Никифорович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Решоткина Неонилла Михеевна

Отец ребёнка: Назаров Михей Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Михей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
08.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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