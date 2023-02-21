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Назаров Михей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Назаров Артемий Михеевич

Мать ребёнка: Назарова Ирина Харитоновна

Крещение
19.11.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Ивана Михайлова жена Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Решоткина Неонилла Михеевна

Мать ребёнка: Назарова Ирина Харитоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Ирина Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика