Назаров Михей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Назарова Ирина Харитоновна
Крещение
19.11.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Ивана Михайлова жена Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Решоткина Неонилла Михеевна
Мать ребёнка: Назарова Ирина Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1800