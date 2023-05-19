Кузьма Филиппов
Место рождения
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Филипп Иванович
Мать: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Ермолай Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Андрей Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Филипп Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно