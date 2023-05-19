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Кузьма Филиппов

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Филипп Иванович

Мать: Екатерина Филипповна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Ермолай Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Андрей Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Филипп Кузьмин

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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