Ксения Филиппова
женский, родилась 1772 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла 01.05.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьЕкатерина Филиппова1733 ст. г.р.
ОтецФилипп Иванов1732 ст. г.р.
Супруги
Фёдор Климов1771 ст. г.р.
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Рождение
1772 ст.
Отец: Филипп Иванов
Мать: Екатерина Филиппова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1795 ст.
Муж: Фёдор Климов
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
01.05.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область