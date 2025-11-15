Ксения Филиппова 1772 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ксения Филиппова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1772 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла 01.05.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Екатерина Филиппова1733 ст. г.р.
Отец
Филипп Иванов1732 ст. г.р.
Супруги
Фёдор Климов1771 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Филипп Иванов

Мать: Екатерина Филиппова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1795 ст.

Муж: Фёдор Климов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
01.05.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никиофров. дворовая жена. безфамильная. 79 лет Убиты насильственно неизвестно кем и сожжены вместе с домом. По нечаянной смерти не были исповеданы и приобщены.

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