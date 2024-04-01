Малышкин Семен Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышкин Семен Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Некрасова Акилина Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сартина Анна Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коченева Варвара 2 ? Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елфимова Варвара Семенова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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