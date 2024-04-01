Малышкин Семен Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Некрасова Акилина Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сартина Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коченева Варвара 2 ? Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елфимова Варвара Семенова
Смерть
Неизвестно