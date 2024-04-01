Некрасова (Малышкина) Акилина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малышкина) Акилина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Малышкин Семен Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Яков Ульянов

Отец ребёнка: Некрасов Ульян Карпов

Бракосочетание
17.05.1786

Муж: Некрасов Ульян Карпов

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 16 ж. 18
Рождение ребёнка
Около ?.12.1805

Сын: Некрасов Антон Ульянов

Отец ребёнка: Некрасов Ульян Карпов

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Некрасов Василий Ульянов

Отец ребёнка: Некрасов Ульян Карпов

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Некрасов Иван Ульянов

Отец ребёнка: Некрасов Ульян Карпов

Смерть
Неизвестно

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