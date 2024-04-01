Некрасова (Малышкина) Акилина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Малышкин Семен Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Некрасов Ульян Карпов
Бракосочетание
17.05.1786
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 16 ж. 18
Рождение ребёнка
Около ?.12.1805
Отец ребёнка: Некрасов Ульян Карпов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Некрасов Ульян Карпов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Некрасов Ульян Карпов
Смерть
Неизвестно