Войткус (Головнева) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войткус (Головнева) Галина Яковлевна

Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

12.09.1938

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1938

Отец: Головнев Яков Николаевич

Мать: Головнева Клавдия Петровна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войткус Владимир Николаевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войткус Владимир Николаевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войткус Владимир Николаевич