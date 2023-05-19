Войткус (Головнева) Галина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1938
Рождение ребёнка
14.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войткус Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войткус Владимир Николаевич