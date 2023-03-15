Зайцева Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зинаида Ефтюфьевна
Отец ребёнка: Зайцев Евтихий Петрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Лидия Ефтюфьевна
Отец ребёнка: Зайцев Евтихий Петрович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Екатерина Ефтюфьевна
Отец ребёнка: Зайцев Евтихий Петрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зайцев Валентин Ефтюфьевич
Отец ребёнка: Зайцев Евтихий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно