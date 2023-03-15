Зайцева Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зинаида Ефтюфьевна

Отец ребёнка: Зайцев Евтихий Петрович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Лидия Ефтюфьевна

Отец ребёнка: Зайцев Евтихий Петрович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Екатерина Ефтюфьевна

Отец ребёнка: Зайцев Евтихий Петрович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Зайцев Валентин Ефтюфьевич

Отец ребёнка: Зайцев Евтихий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Евтихий Петрович

Смерть
Неизвестно
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