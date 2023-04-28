Зайцев Евтихий Петрович
Место рождения
Дата рождения21.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1907
Отец: Зайцев Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зинаида Ефтюфьевна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Лидия Ефтюфьевна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Екатерина Ефтюфьевна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зайцев Валентин Ефтюфьевич
Мать ребёнка: Зайцева Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно