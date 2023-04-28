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Зайцев Евтихий Петрович

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1907

Отец: Зайцев Петр Васильевич

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зинаида Ефтюфьевна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Лидия Ефтюфьевна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Екатерина Ефтюфьевна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Зайцев Валентин Ефтюфьевич

Мать ребёнка: Зайцева Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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