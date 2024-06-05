Охотникова Матрена (Маттюк) Егоровна
Место рождения
Дата рождения18.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
19.08.1873
Сын: Иван (Ванькка, Ванюк) Александров
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
03.08.1875
Сын: Андрей (Энтри, Унтри) Александров
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Анна (Анюк, Нюркка) Александрова
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
28.12.1879
Дочь: Анастасия (Наҫтук) Александрова
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
1880
Сын: Семен (Ҫемен) Александров
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
06.01.1882
Дочь: Татьяна (Танюк) Александрова
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
07.04.1884
Дочь: Ирина (Урине) Александрова
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
17.11.1886
Дочь: Варвара (Варук) Александрова
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
14.07.1889
Сын: Семен (Ҫемен) Александров
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Рождение ребёнка
25.11.1894
Дочь: Ирина (Урине) Александрова
Отец ребёнка: Александр Алексеев
Смерть
Неизвестно