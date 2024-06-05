Охотникова Матрена (Маттюк) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова Матрена (Маттюк) Егоровна

Место рождения

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1848

Отец: Охотников Егор (Якур) Петрович

Мать: Охотникова Мария (Марьё, Машша) Архиповна

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
19.08.1873

Сын: Иван (Ванькка, Ванюк) Александров

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
03.08.1875

Сын: Андрей (Энтри, Унтри) Александров

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Анна (Анюк, Нюркка) Александрова

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
28.12.1879

Дочь: Анастасия (Наҫтук) Александрова

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
1880

Сын: Семен (Ҫемен) Александров

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
06.01.1882

Дочь: Татьяна (Танюк) Александрова

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
07.04.1884

Дочь: Ирина (Урине) Александрова

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
17.11.1886

Дочь: Варвара (Варук) Александрова

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
14.07.1889

Сын: Семен (Ҫемен) Александров

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Рождение ребёнка
25.11.1894

Дочь: Ирина (Урине) Александрова

Отец ребёнка: Александр Алексеев

Смерть
Неизвестно

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