Вольхин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольхин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1903

Сын: Вольхин Михаил

Мать ребёнка: Вольхина ?

Полозово, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Вольхин Николай

Мать ребёнка: Вольхина ?

Рождение ребёнка
06.10.1911

Сын: Вольхин Аркадий

Мать ребёнка: Вольхина ?

Полозово, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Вольхина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольхина ?

Смерть
Неизвестно
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