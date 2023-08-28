Вольхин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1903
Сын: Вольхин Михаил
Мать ребёнка: Вольхина ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вольхин Николай
Мать ребёнка: Вольхина ?
Рождение ребёнка
06.10.1911
Сын: Вольхин Аркадий
Мать ребёнка: Вольхина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Вольхина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольхина ?
Смерть
Неизвестно