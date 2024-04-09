село Полозово, село Полозово, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Полозово

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12154Полозово (Полозовское), с. каз.при ррч. Кизелке и Сиве.12178112347411Церковь православная 1. Сельская расправа. Земская станция. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Полозовская волость
1031. Полозово, село бывшее государственное, при речке Козылке, дворов 171, жителей 996, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная. з. шк., Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Полозовская волость
село Полозово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
346718Полозовосело57°22'00"54°25'00"O-40-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Полозовское сельское поселение
57608431101с Полозовосело
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