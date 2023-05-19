Чикин Фаддей Гордеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1872
Сын: Чикин Семен Фадеевич
Мать ребёнка: Чикина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
13.12.1873
Мать ребёнка: Чикина Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно