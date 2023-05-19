Чикин Фаддей Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикин Фаддей Гордеевич

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1872

Сын: Чикин Семен Фадеевич

Мать ребёнка: Чикина Екатерина Михайловна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1873

Сын: Чикин Степан Фадеевич

Мать ребёнка: Чикина Екатерина Михайловна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикина Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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