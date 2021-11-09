Цветков Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветков Дмитрий Степанович

Цветков Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.?

Дата смерти

09.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.?

Отец: Цветков Степан

Мать: Цветкова Галина Спиридоновна

Рождение ребёнка
31.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конюхова Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.11.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close