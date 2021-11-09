Цветков Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.?
Дата смерти09.11.2021
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.?
Отец: Цветков Степан
Рождение ребёнка
31.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конюхова Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.11.2021