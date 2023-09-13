Гусева Вера Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1940
Сын: Федоренко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Гусев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Гусев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федоренко Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Федоренко Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федоренко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Федоренко Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Федоренко Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно