Гусева Вера Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Вера Никифоровна

Гусева Вера Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1940

Сын: Федоренко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Гусев ?

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Гусев ?

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федоренко Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Федоренко Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федоренко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Федоренко Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Федоренко Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close