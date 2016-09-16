Федоренко (Гусев) Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1940
Дата смерти16.09.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1940
Отец: Гусев ?
Мать: Гусева Вера Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1970
Сын: Федоренко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Федоренко (Музыченко) Валентина Остаповна
Рождение ребёнка
02.11.1973
Дочь: Заблоцкая (Федоренко) Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Федоренко (Музыченко) Валентина Остаповна
Смерть
16.09.2016
Похоронен на Морском кладбище