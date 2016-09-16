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Федоренко (Гусев) Анатолий Васильевич

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

07.01.1940

Дата смерти

16.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1940

Отец: Гусев ?

Мать: Гусева Вера Никифоровна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко (Музыченко) Валентина Остаповна

Рождение ребёнка
02.05.1970

Сын: Федоренко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Федоренко (Музыченко) Валентина Остаповна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.11.1973

Дочь: Заблоцкая (Федоренко) Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Федоренко (Музыченко) Валентина Остаповна

Смерть
16.09.2016
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Похоронен на Морском кладбище

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