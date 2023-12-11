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Буторов Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Буторова Ирина Карповна

Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1930

Сын: Буторов Григорий Карпович

Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторов Михаил Карпович

Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторова дочь старшая Карповна

Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторов Юрий Карпович

Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасова-Буторова Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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