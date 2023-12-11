Буторов Карп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Буторова Ирина Карповна
Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1930
Сын: Буторов Григорий Карпович
Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторова дочь старшая Карповна
Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Квасова-Буторова Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно