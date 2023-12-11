Буторова (Квасова) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасов Кузьма
Мать: Квасова 3 жена?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Невидицен Ирина Карповна
Отец ребёнка: Буторов Карп
Рождение ребёнка
1930
Сын: Буторов Григорий Карпович
Отец ребёнка: Буторов Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буторов Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторова дочь старшая Карповна
Отец ребёнка: Буторов Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буторов Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буторов Карп
Смерть
Неизвестно