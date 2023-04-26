Домна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Леонтьевна

Домна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Леонтий Васильевич

Мать: Агафья Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close