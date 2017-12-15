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Федотовских Владислав Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1968

Дата смерти

15.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.2009

Дочь: Федотовских Юлия Владиславовна

Мать ребёнка: Федотовских Оксана Валентиновна

Рождение ребёнка
23.11.2011

Сын: Федотовских Георгий Владиславович

Мать ребёнка: Федотовских Оксана Валентиновна

Рождение ребёнка
12.10.2013

Дочь: Федотовских Виталина Владиславовна

Мать ребёнка: Федотовских Оксана Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотовских Оксана Валентиновна

Смерть
15.12.2017
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