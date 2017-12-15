Федотовских Владислав Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1968
Дата смерти15.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.2009
Дочь: Федотовских Юлия Владиславовна
Мать ребёнка: Федотовских Оксана Валентиновна
Рождение ребёнка
23.11.2011
Сын: Федотовских Георгий Владиславович
Мать ребёнка: Федотовских Оксана Валентиновна
Рождение ребёнка
12.10.2013
Дочь: Федотовских Виталина Владиславовна
Мать ребёнка: Федотовских Оксана Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2017