Федотовских (Дмитриева) Оксана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовских (Дмитриева) Оксана Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1979

Отец: Дмитриев Валентин Михайлович

Мать: Дмитриева Нина Петровна

Рождение ребёнка
28.02.2009

Дочь: Федотовских Юлия Владиславовна

Отец ребёнка: Федотовских Владислав Павлович

Рождение ребёнка
23.11.2011

Сын: Федотовских Георгий Владиславович

Отец ребёнка: Федотовских Владислав Павлович

Рождение ребёнка
12.10.2013

Дочь: Федотовских Виталина Владиславовна

Отец ребёнка: Федотовских Владислав Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотовских Владислав Павлович