Федотовских (Дмитриева) Оксана Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1979
Рождение ребёнка
28.02.2009
Дочь: Федотовских Юлия Владиславовна
Отец ребёнка: Федотовских Владислав Павлович
Рождение ребёнка
23.11.2011
Сын: Федотовских Георгий Владиславович
Отец ребёнка: Федотовских Владислав Павлович
Рождение ребёнка
12.10.2013
Дочь: Федотовских Виталина Владиславовна
Отец ребёнка: Федотовских Владислав Павлович
Бракосочетание
Неизвестно