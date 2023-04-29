Михайленко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайленко Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Михайленко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайленко Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Михайленко Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно