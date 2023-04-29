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Михайленко Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Михайленко Иван Митрофанович

Мать: Михайленко Арина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайленко Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Михайленко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайленко Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Михайленко Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайленко Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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