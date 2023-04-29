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Михайленко Иван Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1890 и 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1900

Отец: Михайленко Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Михайленко Николай Иванович

Мать ребёнка: Михайленко Арина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайленко Иван Иванович

Мать ребёнка: Михайленко Арина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайленко Арина Андреевна

Смерть
Неизвестно