Михайленко Иван Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1890 и 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1900
Отец: Михайленко Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Михайленко Николай Иванович
Мать ребёнка: Михайленко Арина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайленко Арина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно