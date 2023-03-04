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Вшивцева Наталья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1860 ст.

Муж: Вшивцев Фёдор Моисеевич

при замужестве отчества не было незаконорожденая
Рождение ребёнка
02.04.1863 ст.

Дочь: Вшивцева Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Афимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.

Сын: Вшивцев Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вшивцев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мариана Фёдорова

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1903
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