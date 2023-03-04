Вшивцева Наталья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1860 ст.
при замужестве отчества не было незаконорожденая
Рождение ребёнка
02.04.1863 ст.
Дочь: Вшивцева Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Афимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.
Сын: Вшивцев Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Вшивцев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мариана Фёдорова
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1903