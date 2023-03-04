Вшивцев Фёдор Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Вшивцев Моисей Петрович
Мать: Вшивцева Марфа Саввина
Бракосочетание
09.05.1860 ст.
при замужестве отчества не было незаконорожденая
Рождение ребёнка
02.04.1863 ст.
Дочь: Вшивцева Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Афимия Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.
Сын: Вшивцев Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Вшивцев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мариана Фёдорова
Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1876