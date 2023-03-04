Вшивцев Фёдор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Фёдор Моисеевич

Вшивцев Фёдор Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Вшивцев Моисей Петрович

Мать: Вшивцева Марфа Саввина

Бракосочетание
09.05.1860 ст.

Жена: Вшивцева Наталья Архиповна

при замужестве отчества не было незаконорожденая
Рождение ребёнка
02.04.1863 ст.

Дочь: Вшивцева Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Афимия Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
22.10.1876 ст.

Сын: Вшивцев Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вшивцев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мариана Фёдорова

Мать ребёнка: Вшивцева Наталья Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1876