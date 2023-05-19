Маслова (Прасолова) Параскева Евфимиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: Прасолов Евфимий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1893 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1894 ст.
Отец ребёнка: Маслов Семен Кириллов
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Маслов Семен Кириллов
Рождение ребёнка
23.07.1901 ст.
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Маслов Семен Кириллов
Рождение ребёнка
24.08.1903 ст.
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Маслов Семен Кириллов
Смерть
Неизвестно