Маслова (Прасолова) Параскева Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Прасолова) Параскева Евфимиева

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: Прасолов Евфимий

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1893 ст.

Муж: Маслов Семен Кириллов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1894 ст.

Сын: Маслов Евдоким Семенович

Отец ребёнка: Маслов Семен Кириллов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Маслов Семен Кириллов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1901 ст.

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Маслов Семен Кириллов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1903 ст.

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Маслов Семен Кириллов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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