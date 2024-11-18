Ланская (Кейзер) Нонна Аполлоновна
женский, родилась 1866
умерла Неизвестно
Супруги
Ланской Александр Михайлович20.06.1869 г.р.
Дети
Ланская Ксения Александровна1898 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1897
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ланская Ксения Александровна
Отец ребёнка: Ланской Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно