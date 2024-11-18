Ланская (Кейзер) Нонна Аполлоновна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Ланская (Кейзер) Нонна Аполлоновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1866

умерла Неизвестно

Супруги
Ланской Александр Михайлович20.06.1869 г.р.
Дети
Ланская Ксения Александровна1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Ланской Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ланская Ксения Александровна

Отец ребёнка: Ланской Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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