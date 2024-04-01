Бородихин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Бородихин Иван Васильев
Мать: Бородихина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородихина Анна Иванова
Место жительства
1747
Живёт с дядькой Василием Василичем после смерти отца
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Бородихина Анна Иванова
Смерть
Неизвестно