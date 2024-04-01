Бородихин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихин Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Бородихин Иван Васильев

Мать: Бородихина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородихина Анна Иванова

Место жительства
1747
Живёт с дядькой Василием Василичем после смерти отца
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бородихин Федор Иванов

Мать ребёнка: Бородихина Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

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