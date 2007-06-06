Подрядчикова (Баринова) Зинаида Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1952
Дата смерти06.06.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подрядчиков Александр Борисович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
06.06.2007