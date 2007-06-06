Подрядчикова (Баринова) Зинаида Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядчикова (Баринова) Зинаида Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1952

Дата смерти

06.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подрядчиков Александр Борисович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
06.06.2007
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