Селезнева (Кочкарева) Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1881
Бракосочетание
06.02.1900
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
22.10.1900
Отец ребёнка: Извеков Павел Кононович
ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
11.11.1901
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1902
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
22.08.1904
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
02.09.1906
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
ГАЗО
Бракосочетание
06.06.1925
ГАЗО Акты гражданского состояния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно