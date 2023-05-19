Селезнева (Кочкарева) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Кочкарева) Прасковья Федоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1881

Отец: Кочкарев Федор Васильевич

Мать: Кочкарева Анна Григорьевна

Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Извеков Павел Кононович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
22.10.1900

Сын: Извеков Яков Павлович

Отец ребёнка: Извеков Павел Кононович

ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
11.11.1901

Муж: Селезнев Иван Андреевич

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Селезнев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
22.08.1904

Сын: Селезнев Петр Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Селезнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич

ГАЗО
Бракосочетание
06.06.1925

Муж: Путятин Тимофей Федорович

ГАЗО Акты гражданского состояния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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